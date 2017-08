WICB Under 19 One Day Series Commences Today

With Guyana already securing the champions trophy in the three aspect of the regional under 19 Cricket tournament, the teams will now battle in the 50 overs one day competition, commencing today-Tuesday 15th August.

The full schedule of matches:

Round 1 – August 15

ICC Americas vs Guyana-Verchilds

Leeward Islands vs Trinidad & Tobago-Molineux

Windward Islands vs Jamaica-Conaree

Bye – Barbados

Round 2 – August 17

Barbados vs Trinidad & Tobago-Conaree

Jamaica vs ICC Americas-St. Paul’s

Leeward Islands vs Windward Islands

Bye – Guyana- Molineux

Round 3 – August 19

Guyana vs Jamaica-Molineux

Windward Islands vs Barbados-Verchilds

Leeward Islands vs ICC Americas-Conaree

Bye – Trinidad & Tobago

Round 4 – August 22

Windward Islands vs Trinidad-Molineux

Leeward Islands vs Guyana-St. Paul’s

ICC Americas vs Barbados-Conaree

Bye – Jamaica

Round 5 – August 24

Leeward Islands vs Jamaica-Verchilds

Trinidad & Tobago vs ICC Americas-Molineux

Barbados vs Guyana-Conaree

Bye – Windward Islands

Round 6 – August 26

ICC Americas vs Windward Islands-Molineux

Jamaica vs Barbados-Warner Park

Guyana vs Trinidad & Tobago-Conaree

Bye – Leeward Islands

Round 7 – August 28

Leeward Islands vs Barbados-Conaree

Windward Islands vs Guyana-Warner Park

Trinidad & Tobago vs Jamaica

Bye – ICC Americas-Molineux